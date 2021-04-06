В Коми смягчили коронавирусные ограничения

В Республике Коми сняли часть ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Руководитель региона Владимир Уйба внес соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Отмечается, что снятые ограничения касаются работы театров, концертных организаций и учреждений клубного типа. Теперь залы можно заполнять более, чем на 50% от максимальной вместимости с рассадкой через одно свободное место.

Вместе с тем сохраняется требование о соблюдении социальной дистанции. Оно касается ситуаций, при которых посетители находятся в зонах кассового обслуживания, фойе и буфетах, передает ТАСС.

Также изменились требования к организации работы вахтовым методом. Теперь работники, которые имеют антитела IgG и не имеют антител IgM, что свидетельствует об активной фазе инфекции, могут по решению работодателя приступать к работе без ограничений и временной изоляции.