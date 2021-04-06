Собянин подписал постановление о запрете транзита грузовиков по МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, запрещающее грузовикам массой более 3,5 тонны передвигаться по МКАД без специального пропуска. Ограничения вступают в силу с пятого мая. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте градоначальника и столичного правительства.

«Кроме того, документом изменяется время действия ограничений на въезд и движение по территории города грузового транспорта грузоподъемностью более 1 тонны в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) с 06:00 до 22:00 на период с 07:00 до 23:00», - сказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве добавили, что после пятого мая водители обеих категорий также смогут получить два вида пропусков: дневной и ночной. Документ дает право въезда в транзитные зоны Москвы на срок до пяти суток.