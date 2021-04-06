Астма, экзема и другие заболевания: ученые перечислили исходящие от масок и перчаток опасности

После того, как из-за пандемии коронавируса в РФ был введен обязательный масочный режим, ряд медицинских специалистов высказали мнение, что такие меры могут усугубить здоровье российских граждан. В Роспотребнадзоре в ответ на это заявили, что подобная точка зрения является субъективной, подчеркнув также, что данные ограничения не противоречат правам граждан, пишет Life.ru.

Как, в свою очередь, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН, микробиолог Виталий Зверев, медицинские маски действительно не прибавляют здоровья, однако вред от них, по мнению специалиста, также очень сильно преувеличен.

Медик, в частности, заявил, что надевать эти средства индивидуальной защиты нужно только в случае крайней необходимости, например, в местах массового скопления людей: в метро, магазинах. На улице же маска является бесполезной и вредит здоровью, утверждает эксперт.

«Когда человек долго находится в маске, то у него снижается оксигенация, то есть насыщение крови кислородом. Любое средство, которое надето на дыхательные пути, затрудняет доступ кислорода, и люди с проблемами сердца и дыхания от этого страдают», - приводит Life его слова.

Зверев также сообщил, что маска может стать серьезным источником инфекции, поскольку в воздухе витает множество инфекций, бактерий грибков. Все это оседает на маске и может заразить человека, если он регулярно не меняет ее, либо надевает то одной, то другой стороной к лицу.

«Я категорически против того, чтобы людей заставляли носить перчатки, особенно резиновые», - добавил он, назвав это средство защиты бесполезным и вредным.

По словам Виталия Зверева, люди не заражаются через руки, так как вируса на поверхностях нет, однако перчатками человек собирает грибки, бактерии, аллергены. И после прикосновения к лицу таким набором инфекций легко можно получить экзему и иные заболевания.

«Кожа защищает гораздо лучше перчаток, так как на ней антимикробные пептиды и другие факторы иммунной защиты», - подчеркнул он.

Ученый также рассказал, что очень частое мытье и обработка антисептиками только сушит кожу рук, посоветовав мыть их несколько раз в день - в основном, перед едой.

По словам аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских наук Георгия Викулова, неправильное ношение средств индивидуальной защиты действительно может ударить по здоровью граждан.

«Если маска одноразовая, значит, она используется один раз. Большинство носит ее бесконечно, и это первое нарушение. Если маска надета, но не закрывает нос, то она бесполезна. Маску нельзя постоянно снимать и надевать обратно: она уже может быть загрязнена, а человек невольно трогает себя руками и так заражает. Если маска многоразовая, это не значит, что ее можно надевать много раз. Только как указано в инструкции. Мокрая маска, которую человек продолжает носить, может спровоцировать экзематизацию кожи», - перечислил эксперт правила ношения масок.

Он добавил, что медицинские маски нужно использовать лишь в непроветриваемых помещениях и там, где невозможно соблюдать дистанцию или потенциально могут быть зараженные. Носить маску на улице, где открытый воздух и нет толп людей, это, утверждает Викулов, неправильно.

Медик при этом посетовал, что около 80% людей не соблюдают эти элементарные правила.