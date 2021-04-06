Неизвестный устроил стрельбу возле базы ВМС США в Мэриленде

Неизвестный, устроивший стрельбу в городе Фредерик (США, штат Мэриленд), был убит на территории базы ВМС Соединенных Штатов «Форт Дитрик». Соответствующее заявление сделал глава полиции населенного пункта Джейсон Лэндо.

По словам стража порядка, злоумышленник сперва открыл огонь в бизнес-парке «Фредерика».

«После этого он отправился в "Форт Дитрик", где был ликвидирован», - сказал начальник полиции.

При этом Лэндо добавил, что до базы преступник добирался на автомобиле. Расстояние между «Фортом Дитрик» и бизнес-парком составляет шесть километров.

«У нас два разных места происшествия. Мы подтверждаем, что стрелявший был один. Опасности для общества больше нет. Все в безопасности», - приводит ABC News слова полицейского.

Как, в свою очередь, сообщили ВМС США в своем Twitter, стрелявший был санитаром госпиталя американских военно-морских сил.

В результате данного инцидента ранения получили два человека. Сейчас они находятся в больнице.