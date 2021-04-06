В стране и мире ФАС проверит цены на овощи и яйца Ян Брацкий Согласно данным Росстата, среди овощей сильнее всего подорожали капуста, лук, картофель, свекла и лук. © Фото: pixabay Читайте нас на: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала камеральные проверки производителей овощей, после получения информации об их подорожании. «В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен», - приводит РИА Новости сообщение службы. Свои проверки проводит и Росстат, опубликовавший 6 апреля данные об индексе потребительских цен в марте. По данным статистического ведомства, сильнее всего из овощей подорожали морковь, свекла, картофель, капуста и лук. Кроме того, регулятор проводит проверки производителей курицы и яиц. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика