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ФАС проверит цены на овощи и яйца

Ян Брацкий
20:07 06.04.2021
Согласно данным Росстата, среди овощей сильнее всего подорожали капуста, лук, картофель, свекла и лук.
ФАС проверит цены на овощи и яйца
© Фото: pixabay
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала камеральные проверки производителей овощей, после получения информации об их подорожании.

«В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен», - приводит РИА Новости сообщение службы.

Свои проверки проводит и Росстат, опубликовавший 6 апреля данные об индексе потребительских цен в марте. По данным статистического ведомства, сильнее всего из овощей подорожали морковь, свекла, картофель, капуста и лук. Кроме того, регулятор проводит проверки производителей курицы и яиц.

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