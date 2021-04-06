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В МИД России заявили о готовности сотрудничать с ВОЗ в поисках источника COVID-19

Ян Брацкий
20:59 06.04.2021
Ранее ВОЗ опубликовала итоговый доклад о возможном происхождении коронавируса.
В МИД России заявили о готовности сотрудничать с ВОЗ в поисках источника COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"
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Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в установлении истинных причин происхождения коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после презентации итогового доклада ВОЗ по изучению возможного источника пандемии COVID-19.

«Итоговый доклад стал результатом кропотливой работы всей группы. В нем нашли отражение различные взгляды, подходы к возникновению новой коронавирусной инфекции. Отражена и наша точка зрения. Важно, что в документе намечен путь для дальнейшей работы и международного сотрудничества по изучению причин возникновения COVID-19. Речь идет о совместных исследованиях в области окружающей среды, зоонозов, генетики и иммунологии. Будем готовы к взаимодействию с партнерами на этих направлениях», - отметила Захарова.

Согласно итоговому докладу экспертов ВОЗ, специально организованная группа экспертов не пришла к единому мнению о возможном источнике происхождения коронавируса. Специалисты работали в Китае в январе-феврале и пришли к выводу, что скорее всего, перешел к человеку от животного. Наименее вероятным эксперты назвали лабораторное происхождение инфекции.

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