СМИ сообщили о взрыве в районе турецкой военной базы в Сирии

Не менее 12 человек погибли и пострадали в результате взрыва в районе турецкой военной базы в городе Телль-Тамер на севере Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, трагедия произошла в провинции Хасеке. Точное число убитых и раненых не сообщается. Официальная Анкара пока никак не прокомментировала случившееся.

Вооруженный конфликт на территории Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»* в Сирии и Ираке. Сейчас боестолкновения с незаконными вооруженными формированиями продолжаются в отдельных регионах республики.

*ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.