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В ЦВО стартовала контрольная проверка войск за зимний период обучения

Роман Захаров
20:36 06.04.2021
К контрольной проверке за зимний период обучения привлечено более 70 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Центральном военном округе (ЦВО) стартовала контрольная проверка войск за зимний период обучения. Маневры пройдут на 14 полигонах в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на территории Таджикистана и Киргизии.

Объединения и соединения крупнейшего в России военного округа отрабатывают действия по переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления и совершению маршей в указанные районы.

Проверка проводится под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина. Особое внимание уделяется совершенствованию применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.

В ходе контрольной проверки боевой выучки будет определен уровень подготовленности органов военного управления, способность выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях. Мероприятие призвано повысить уровень подготовки командного и оперативного состава за счет внедрения опыта, полученного во время современных вооруженных конфликтов.

Всего к контрольной проверке за зимний период обучения привлечено более 70 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, а также около 15 тысяч единиц военной и специальной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав ЦВО структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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