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Животный контроль: к чему может привести закон об обязательном чипировании домашних питомцев

Алексей Дягтерев
19:38 06.04.2021
По мнению депутатов, принятие данного законопроекта позволит сократить количество бездомных животных.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Из разных уголков России все чаще стали поступать сводки о нападении животных на людей. Например, в Соль-Илецке псы едва не загрызли школьника, мальчика спас водитель проезжавшего мимо автомобиля. А в Саратове бродячая собака прокусила девочке лицо, животное пришлось отгонять лопатами.

Главной причиной роста популяции бездомных псов зоозащитники называют недобросовестность их владельцев. Взять ситуацию под контроль предложили Челябинские депутаты и уже внесли в Госдуму новый законопроект - об обязательной регистрации всех домашних собак и кошек, чтобы отслеживать выброшенных на улицу питомцев.

«Если чип - видно, чья собака. И звонят: "Вашу собаку нашли. Если не нужна - платите за питомник, где будут содержать вашу собаку". Прежде чем взят собаку - думайте, сумеете ли вы ее до конца обеспечивать. Если это чипирование удастся, продвинут его среди наших владельцев собак и кошек, это было бы шикарно. Легко отыскать потеряшку, информация будет скапливаться на номере чипа», - уверен Народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

Закон еще не подписан, а уже вызвал бурную дискуссию в обществе. С одной стороны чипизация позволит ответственнее относится к животным. С другой - финансовая сторона вопроса. В документе прописано, что мероприятие не потребует бюджетных затрат.

Чипирование стоит около двух тысяч рублей. И если верить проекту Челябинских законотворцев, оплата ляжет на плечи владельцев домашних зверей. А ведь в России кроме мегаполисов, есть еще маленькие города и деревни. Доходы в глубинке ниже, а вот количество животных и отношение к ним несколько иное, нежели в городе: люди часто отпускают своих питомцев на самостоятельные прогулки.

В самой Госдуме тоже идет полемика. Принимая закон, придется либо тратить бюджетные миллионы, либо получится новый скрытый налог.

«Мы понимаем, что после коронавируса, социально-экономических ситуаций, сегодня и так доходы упали очень существенно. Семьи думают, как заплатить за ЖКХ или отправить в вузы детей. Если внести еще один налог через чипирование животных, то я боюсь, что недовольство граждан может выплеснуться», - считает заместитель председателя Комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

А ведь у закона, кроме денежного обеспечения, есть еще исполнительная сторона. За выброс животного - уже предусмотрен штраф. И такая обязательная регистрация может сказаться даже на добросовестных владельцах собак и кошек.

Собаки, например, часто чего то пугаются - фейерверков, громких звуков. В панике животное может вырваться и убежать. И на основании этого инспектор уже сможет выписать владельцам питомца штраф.

«Мы знаем, что Минсельхоз разрабатывает свой законопроект. Регистрации будут подвергаться все животные, заканчивая рыбками. Они обещают внести свой проект осенью текущего года. В Думе будет два варианта о регистрации животных», - поделился глава региональной общественной организации по защите животных Юрий Корецких.

У закона, конечно, есть свои плюсы. Ветнадзору, например, станет намного легче, особенно в период вспышек заболеваний среди зверей. Возможно, уменьшится и количество бездомных животных. В отличии от Челябинских депутатов, Минсельхоз расходы по регистрации планирует внести в бюджет. А как все это будет работать не на бумаге, россияне, вероятно, увидят уже осенью.

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