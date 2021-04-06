Госдума приняла закон о кредитной отсрочке для срочников и курсантов

Курсанты и призывники получат отсрочку по кредитам.

Закон, предусматривающий это, сегодня принят Госдумой в первом чтении. Согласно документу, срочники и слушатели военных вузов смогут самостоятельно установить дату и продолжительность льготного периода, но не более чем на три месяца длиннее срока службы.

Предусмотренные законопроектом меры позволят снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан и поднять престиж военной службы.