Госдума приняла закон о кредитной отсрочке для срочников и курсантов
Согласно документу, можно будет самостоятельно устанавливать дату и продолжительность льготного периода, но не более чем на три месяца длиннее срока службы.
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Курсанты и призывники получат отсрочку по кредитам.
Закон, предусматривающий это, сегодня принят Госдумой в первом чтении. Согласно документу, срочники и слушатели военных вузов смогут самостоятельно установить дату и продолжительность льготного периода, но не более чем на три месяца длиннее срока службы.
Предусмотренные законопроектом меры позволят снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан и поднять престиж военной службы.