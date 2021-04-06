СМИ: три человека убиты в ходе стрельбы в штате Мэриленд
Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по прохожим.
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Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Мэриленд. Трагедия произошла в городе Фредерик, пишет RT. Огонь открыл неизвестный, его мотивы пока неизвестны.
«В настоящий момент есть информация о двух жертвах, а также о погибшем подозреваемом», - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Стражи правопорядка обратились к местным жителям с просьбой не выходить из домов и не посещать районы Progress Drive и Opposumtown Pike.