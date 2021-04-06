Завершился прием заявок на VII фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»

Более 65 тысяч работ получили члены жюри VII фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Сегодня завершился прием заявок.

В этом году помимо фотографий участники впервые прислали видеоролики о процессе съемки. До конца месяца жюри выберет по 10 лучших работ в каждой из номинаций основного конкурса и по пять - в детских номинациях. Призеров объявят в конце июня.

Ранее сообщалось, что молодежный «Клуб Русского географического общества» «Широта 42» при поддержке представительства Россотрудничества в Киргизии, ОО «Народный собор» и школьного детско-юношеского клуба «Рубеж» дали старт «Дням Русского географического общества» в республике. Участниками мероприятия стали учащиеся 8-11 классов сельской средней школы.