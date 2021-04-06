Лещенко рассказал о четырех перенесенных инфарктах после COVID-19

Народный артист РСФСР Лев Лещенко после того, как переболел коронавирусом, перенес четыре сердечных приступа. Об этом 79-летний певец рассказал в эфире «России 1».

По словам исполнителя, после перенесенной инфекции он до сих пор переживает о состоянии своего здоровья. Лещенко также сообщил, что реабилитация проходила очень тяжело и ему то и дело приходилось обращаться к медикам за помощью.

«У меня было четыре сердечных приступа. Я попадал на стенокардию мощную», - раскрыл певец подробности.

При этом артист уточнил, что его «кошмарило и колбасило» так, что он «вылетал из жизни».

Тем не менее, прекращать творческую деятельность Лещенко, по его собственному признанию, не собирается, поскольку работа спасает его от депрессивного состояния.

Льва Лещенко госпитализировали в марте прошлого года с подозрением на пневмонию в больницу в Коммунарке. Тест на коронавирус показал положительный результат. За неделю до госпитализации Лещенко был на празднике у сестры продюсера Игоря Крутого, в котором принимали участие многие звезды российской эстрады.