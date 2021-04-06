Мишустин поручил подготовить новые меры для борьбы с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству до 9 апреля доложить о дополнительных мерах защиты россиян от COVID-19. Об этом он заявил во вторник, 6 апреля, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также важно не допустить в России такой ситуации с коронавирусом, как в других странах, где уже объявлено о начале третьей волны COVID-19, подчеркнул премьер-министр.

По словам Мишустина, ситуация с коронавирусом в России остается стабильной в течение нескольких недель. Несмотря на это, вирус не отступил, очень важно и дальше соблюдать меры предосторожности, подчеркнул премьер-министр РФ.