В Кремле ответили на вопрос о выработке антител к COVID-19 у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли у российского лидера Владимира Путина антитела к COVID-19.

«Пока прививочный цикл не завершен, пока об этом говорить преждевременно», - отметил Песков, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что у главы государства нет никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной против COVID-19. Также Песков сообщил, что Путин чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов после прививки у него не наблюдалось.

Во вторник, 23 марта, Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер, так как президент, как отметили в Кремле, не сторонник проведения подобных мероприятий под камерами.