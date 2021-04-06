Жителей Земли предупредили о «критическом уровне» концентрации углекислого газа в атмосфере

Атмосферная обсерватория на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах зафиксировала на отметке в 421,21 части на миллион (ppm) значение концентрации углекислого газа. Параметры оказались рекордно высокими за всю историю наблюдений. Ранее значение никогда не превышало уровень в 420 частей на миллион. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно данным издания, специалисты обсерватории определили рекордное значение днем в минувшую субботу, 3 апреля.

Журналисты обратили внимание, что человечество находится полпути к удвоению доиндустриального уровня концентрации CO2, составлявшем около 278 частей на миллион. По мнению автора материала, этот показатель является критическим.

Атмосферная обсерватория на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах начала мониторить концентрацию углекислого газа в конце 1950-х годов, тогда эти показатели составляла около 315 частей на миллион.

И хотя в это время года показатели обычно приближаются к пиковым, в течение двух последних месяцев станция регулярно фиксирует значения, которые превышают 417 частей на миллион. Исходя из этих показателей среднегодовой рост в итоге может превысить 416 частей на миллион.

«Мы абсолютно уверены, что увеличение CO2 нагревает планету. <…>Мир уже более чем на два градуса по Фаренгейту теплее, чем был до промышленной революции», - приводит здание слова младшего научного сотрудника Колумбийского университета.

Специалисты предупреждают, что из-за изменения климата растет число опасных стихийных явлений: засухи, наводнений, сильных ураганов и тайфунов, а также многих других неблагоприятных последствий.