Кремль: военное присутствие России в Арктике абсолютно необходимо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил отношение Кремля к военному присутствию России в Арктике.

«Главнокомандующий действительно считает российское военное присутствие в Арктике абсолютно необходимым элементом военного строительства. Арктическая зона - это очень важный регион Российской Федерации», - сказал Песков.

Также он отметил растущий экономический потенциал российской Арктики, из которого вытекает увеличение внимания государства к этому региону.

Песков добавил, что обеспокоенность Америки по поводу российского военного присутствия в Арктической зоне по-иному смотрится, если вспомнить, что американцы сами никогда не отказывались от военного присутствия там. Россия это фиксирует, и исходит из того, что игнорировать Арктику нельзя, в том числе, и по этой причине.