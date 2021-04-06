Сергей Шойгу рассказал о системе формирования единых баз данных для управления войсками. Он сделал это сегодня на тематическом селекторном совещании в Министерстве обороны.

«...касается выполнения опытно-конструкторской работы «Созвездие-2015». Применение этой системы улучшит управление войсками, оружием, разведкой, радиоэлектронной борьбой и связью, техническим и тыловым обеспечением общевойсковых соединений и воинских частей, позволит формировать единые базы данных для управления подчинёнными войсками», - отметил Шойгу.

Министр добавил, что еще новая система упростит процесс взаимодействия с разведданными на стадиях получения, обработки и анализа. Помимо этого, повысится оперативность доведения приказов и информации, что, в свою очередь, поможет успешно решать боевые задачи.