Шойгу заявил что за шесть лет в АрМИ приняли участие 3 млн военнослужащих из РФ

За шесть лет в Армейских международных играх приняли участие около трех миллионов российских военнослужащих, более 3,5 тысяч из них стали призерами. Об этом на селекторном совещании во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Чтобы максимально использовать полученный опыт, принято решение на базе окружных центров и учебных воинских частей создать специальные подразделения для подготовки экипажей, расчетов и групп», - сказал глава российского военного ведомства.

По словам Шойгу, предусматривается, что командиры и инструкторы таких подразделений будут назначаться из числа победителей Игр. На заседании будет проведен анализ этой работы, добавил министр.