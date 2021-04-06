Шойгу рассказал о создании в МО единой системы распоряжения жилищным фондом

В Минобороны создано Федеральное государственное автономное учреждение (ФГАУ) «Росжилкомплекс», которое позволит сформировать единую систему управления и распоряжения жилищным фондом, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«В результате будут обеспечены максимальная эффективность процесса распределения жилья, надлежащая эксплуатация жилищного фонда и оптимизация расходов на его содержание», - сказал министр во вторник на селекторном совещании.

Кроме того, для прямой коммуникации с военнослужащими планируется более широко внедрять современные цифровые сервисы, благодаря чему повысится прозрачность услуг по предоставлению жилья, добавил Шойгу.

«В ходе работы заслушаем, как "Росжилкомплекс" реализует поставленные задачи», - сказал министр.

По его словам, ФГАУ «Росжилкомплекс» создано для решения задач, направленных на совершенствование жилищного обеспечения военнослужащих.