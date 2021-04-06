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Шойгу приказал главам военных округов в призыв лично контролировать санитарные нормы

Андрей Аркадьев
11:57 06.04.2021
Глава ведомства сообщил, что 1 апреля в 83 субъектах РФ началась призывная кампания, приступили к работе более 2 700 призывных комиссий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующим военных округов и Северным флотом лично контролировать соблюдение санитарных требований при доставке новобранцев в части в рамках весеннего призыва. Об этом сказал глава военного ведомства РФ во время тематического селекторного совещания.

Он сообщил, что 1 апреля в 83 субъектах РФ началась призывная кампания, приступили к работе более 2 700 призывных комиссий, все они обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе тест-системами для выявления COVID- 19.

«Завершается вакцинация сотрудников военкоматов. В первую очередь привили тех, кто непосредственно участвует в призыве граждан на военную службу», - сказал министр.

По словам Шойгу, организована регулярная дезинфекция зданий и территорий военных комиссариатов, призывных сборных пунктов, а также автотранспорта, предназначенного для перевозки призывников. Министр подчеркнул, что сборные пункты готовы к отправке молодого пополнения, завезены продовольствие и вещевое имущество.

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