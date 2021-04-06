Пламя и грохот: российские военнослужащие засыпали снарядами полигон Ляур в Таджикистане

Ведение боя с превосходящими силами противника отработали российские военнослужащие в Таджикистане. В учениях на полигоне Ляур задействовали летчиков, мотострелков и танкистов 201-й военной базы - всего более 500 человек и около 100 единиц техники.

Огневую поддержку с воздуха подразделениям оказали экипажи армейской авиации, применив неуправляемые ракеты.

Этот учебный бой усложнили различными новыми вводными, которые поступали подразделениям в режиме реального времени.