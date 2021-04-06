«Фавориты», «Триумфы» и «Панцири» в действии: расчеты ПВО отбили воздушную атаку «противника» под Астраханью
На полигоне Ашулук прошли массированные боевые пуски управляемых ракет. Расчеты новейших систем ПВО Западного округа, перебазированные из Петербурга, отразили воздушный налет противника на учениях в Астраханской области.
Десять мишеней, имитирующих средства воздушного нападения, уничтожили комплексы С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные «Панцирь-С».
С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.
Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.
«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.
Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.