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«Фавориты», «Триумфы» и «Панцири» в действии: расчеты ПВО отбили воздушную атаку «противника» под Астраханью

Андрей Аркадьев
10:23 06.04.2021
В рамках учений зенитчики уничтожили десять мишеней, имитирующих средства воздушного нападения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На полигоне Ашулук прошли массированные боевые пуски управляемых ракет. Расчеты новейших систем ПВО Западного округа, перебазированные из Петербурга, отразили воздушный налет противника на учениях в Астраханской области.

Десять мишеней, имитирующих средства воздушного нападения, уничтожили комплексы С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные «Панцирь-С».

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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