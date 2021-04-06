Армия «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из акватории Японского моря: видео Анна Касаткина Ракета поразила береговую мишень на расстоянии более тысячи километров. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря. Ракета успешно поразила наземную цель на дистанции более тысячи километров. «В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила 1000 километров», - сообщили в Минобороны России. Выполнение ракетной стрельбы обеспечили корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации. Они закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика