В стране и мире Lamborghini на скорости влетел в дорожное ограждение в Сочи: видео Иван Линдеманн Машина была арендована. В аварии никто не пострадал. Сам автомобиль стоимостью от 16 миллионов рублей получил серьезные повреждения. © Видео: ДТП и ЧП | Сочи, "ВКонтакте" © Фото: ДТП и ЧП | Сочи, "ВКонтакте" Читайте нас на: В поселке Эсто-Садок Адлерского района Сочи произошло ДТП с участием люксового автомобиля. На большой скорости в дорожное ограждение влетел Lamborghini. «Водитель Lamborghini не выдержал безопасную скорость движения, автомобиль занесло на мокрой дороге и он врезался в препятствие», - сказала «Кубанским новостям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская. Отмечается, что машина была арендована. В аварии никто не пострадал. Сам автомобиль стоимостью от 16 миллионов рублей получила серьезные повреждения. На кадрах, которые опубликованы на странице «ДТП и ЧП | Сочи» видно, что у машины помят кузов и отлетели колеса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика