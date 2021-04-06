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Lamborghini на скорости влетел в дорожное ограждение в Сочи: видео

Иван Линдеманн
00:46 06.04.2021
Машина была арендована. В аварии никто не пострадал. Сам автомобиль стоимостью от 16 миллионов рублей получил серьезные повреждения.
© Видео: ДТП и ЧП | Сочи, "ВКонтакте" © Фото: ДТП и ЧП | Сочи, "ВКонтакте"
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В поселке Эсто-Садок Адлерского района Сочи произошло ДТП с участием люксового автомобиля. На большой скорости в дорожное ограждение влетел Lamborghini.

«Водитель Lamborghini не выдержал безопасную скорость движения, автомобиль занесло на мокрой дороге и он врезался в препятствие», - сказала «Кубанским новостям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Отмечается, что машина была арендована. В аварии никто не пострадал. Сам автомобиль стоимостью от 16 миллионов рублей получила серьезные повреждения. На кадрах, которые опубликованы на странице «ДТП и ЧП | Сочи» видно, что у машины помят кузов и отлетели колеса.

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