Мощный ветер: желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение действует с 11.00 до 18.00 6 апреля.

По данным Гидрометцентра, порывы ветра будут достигать 15 м/с. По шкале Бофорта такой ветер классифицируется как «крепкий» и способен раскачивать стволы деревьев.

Аналогичное предупреждение действует для Московской области с 8.00 до 19.00 6 апреля.