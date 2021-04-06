Мощный ветер: желтый уровень погодной опасности объявили в Москве
Предупреждение о порывах ветра также действует для Московской области.
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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение действует с 11.00 до 18.00 6 апреля.
По данным Гидрометцентра, порывы ветра будут достигать 15 м/с. По шкале Бофорта такой ветер классифицируется как «крепкий» и способен раскачивать стволы деревьев.
Аналогичное предупреждение действует для Московской области с 8.00 до 19.00 6 апреля.