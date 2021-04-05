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Компания LG отказалась от производства смартфонов

Анна Назайкина
09:21 05.04.2021
Полная остановка выпуска мобильных телефонов планируется к 31 июля.
Компания LG отказалась от производства смартфонов
© Фото: Ilan Dov, Unsplash
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Компания LG заявила о прекращении производства мобильных телефонов, чтобы сфокусироваться на таких областях, как электромобили, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса.

Как отмечается, компания планирует полностью прекратить производство смартфонов к 31 июля. Уже выпущенный продукт можно будет приобрести до указанной даты, а определенные модели будут доступны покупателям еще дольше.

«Двигаясь вперед, LG будет продолжать использовать свой опыт в сфере мобильных телефонов и развивать связанные с мобильностью технологии, такие как 6G, чтобы помочь еще больше укрепить конкурентоспособность в других областях бизнеса. Основные технологии, разработанные за два десятилетия работы мобильного бизнеса LG, также будут сохранены и применены к существующим и будущим продуктам», - говорится в сообщении компании.

LG начала выпускать мобильные телефоны еще в 1990-е. В 2004 году компания первой в мире представила устройство с поддержкой технологии мобильного телевидения, а в 2011 году - первый в мире смартфон с 3D-дисплеем.

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