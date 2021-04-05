Опасная находка: в Красноярске на свалке обнаружили контейнеры с маркировкой о химотходах

Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ об обнаружении на свалке бесхозяйных контейнеров с маркировкой о химических отходов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Установлено, что на территории Кировского района г. Красноярска в районе Кузнецовского плато обнаружены оранжевые контейнеры, с нанесенной на них маркировкой химических отходов. Об этом уведомлены все оперативные службы города, после их прибытие предметы обследованы, определяется их безопасность и возможность передачи в специализированную организацию», - говорится в сообщении.

Специалисты проверят соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, а также оценят влияние обнаруженных объектов на почву и их безопасность.

Как отмечается, в данный момент безопасность территории обеспечивают сотрудники полиции, ситуация находится на контроле прокураторы.