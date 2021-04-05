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Россиян предупредили об опасности майского солнца

Анна Назайкина
08:22 05.04.2021
Наиболее опасное ультрафиолетовое излучение появляется, когда солнце находится высоко в небе, отметил специалист.
Россиян предупредили об опасности майского солнца
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Россиянам следует наслаждаться апрельским солнцем, так как оно не вредит здоровью и дарит хороший загар. Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать опасных показателей примерно в мае, на юге страны - уже в середине-конце апреля. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

С 2020 года в ведомстве начали составлять прогнозы УФ-облученности, которые дают возможность предупреждать жителей России об опасности пребывания на солнце без средств защиты кожи и глаз.

«Наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается. Считать индекс ультрафиолетового излучения, думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше - примерно во второй половине апреля-в конце апреля», - сказал Вильфанд.

По словам специалиста, в апрельском солнце мало ультрафиолета, такой загар даже полезен, в отличие от июньского, когда излучение более агрессивно.

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