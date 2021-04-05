Танковая карусель: в Забайкалье учения войск ВВО завершились этапом боевой стрельбы

На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае масштабные учения войск Восточного военного округа (ВВО) завершились этапом боевой стрельбы.

Всего в учениях под руководством командующего войсками ВВО Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко приняло участие более 12000 военнослужащих, было задействовано порядка трех тысяч единиц вооружения и военной техники, из них около 60 единиц авиационной техники.

В ходе розыгрыша практических действий экипажи танков Т-80БВ осуществили огневое поражение условного противника, используя тактику «танковой карусели».

Особенностью тактики является поочередная стрельба танков. Это позволило накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки танковых пушек.

Отмечается, что «Танковая карусель» особенно востребована, когда информации о вооружении противника недостаточно. Эта тактика повышает живучесть боевых машин и эффективность поражения целей, а также дает возможность ведения высокоманевренного боя, не позволяя противнику просчитать и предугадать действия танкового подразделения.

Кроме того, задачи по уничтожению живой силы и большого количества техники «противника» осуществили экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», находясь в боевых порядках танкового подразделения.

Мероприятие стало завершающим этапом оперативной, мобилизационной и боевой подготовки войск военного округа в зимнем периоде обучения