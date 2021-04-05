В России назвали регионы-лидеры по приросту численности населения

В 2018-2020 годах в России наибольший демографический прирост в процентном отношении был зарегистрирован в Севастополе, самый существенный спад зафиксировали в Тамбовской и Магаданской областях. Такие данные исследований приводит РИА Новости.

По информации агентства, за последние три года общий прирост численности населения можно было наблюдать в 21 субъекте России. Лидируют по приросту численности населения Севастополь, Ингушетия, Ленинградская область и Чечня.

Наибольший прирост жителей в количественном выражении наблюдался в Подмосковье, Москве и Краснодарском крае, а минимальный - в Чукотском автономном округе.

В семи регионах был зарегистрирован общий прирост населения за счет естественных причин, в том числе в Дагестане, Чечне, Туве, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Ненецком автономном округе.

Общий прирост населения зафиксирован за счет притока мигрантов можно было наблюдать в семи субъектах страны - Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Севастополе, Адыгее.