Морской бой: кадры учений корвета «Сообразительный» в Балтийском море

Скорострельность 60 выстрелов в минуту. Каждый снаряд несет полтора килограмма взрывчатого вещества и дистанционный взрыватель, обеспечивающий разрыв в нескольких метрах от цели - преодолеть такую огненную завесу у противника нет никаких шансов. Такой мощью обладает артиллерийская установка корвета «Сообразительный». Этот корабль в одиночку может уничтожить противника, а в паре с «Ярославом Мудрым» они способны дать отпор даже целым группировкам врага как на воде, так и с воздуха. Универсальная артиллерийская установка одинаково эффективна против всех видов целей, в любую погоду и при любой видимости.

На боевых постах метристы не отрываются от радаров. Обнаружение опасных целей происходит далеко за горизонтом. К тому моменту когда произойдет сближение на дистанцию выстрела должны быть готовы все данные стрельбы. Современный корабль - это больше, чем просто оружие.

Курс, пеленг, скорость и дистанция, а так же вероятные изменения этих параметров — все учитывается. Современные системы наведения делают артиллерию высокоточным оружием.

«Допустим, с тридцати километров мы уже начинаем сопровождать, ближе к двадцати начинаем вести огонь, ближе к четырнадцати начинает кортик уже работать», - рассказал «Звезде» командир артиллерийской батареи Сергей Кривоногов.

В масштабных маневрах участвуют сразу нескольких соединений Балтийского флота. Весна - это начало сезона активной боевой подготовки в море. У причальной стенки в своей гавани корабли теперь будут задерживаться ненадолго.