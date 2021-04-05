С моря и с неба: морпехи ЧФ отработали навыки действий в тактическом воздушном десанте

На межвидовом полигоне Опук в Крыму состоялись учения с участием десантно-штурмовых рот морской пехоты Черноморского флота, летчиков Морской авиации и ПВО ЧФ. Военнослужащие отработали действия в тактическом воздушном десанте.

Десант под прикрытием авиации произвел высадку комбинированным способом на необорудованный участок побережья. Группы морпехов были усилены расчетами ПВО, артиллерийскими подразделениями и тактическим воздушным десантом.

Вертолёты Ми-8АМТШ армейской авиации ЮВО и вертолёты Ка-27 Морской авиации ЧФ обеспечили переброску личного состава в тыл «противника». Тактический воздушный десант провёл учебный бой и занял плацдарм для наращивания сил за счет объединения с ротными тактическими группами морских пехотинцев, которые произвели высадку с большого десантного корабля ЧФ.

Десант применил нестандартный подход в оборудовании укрепрайона. Военнослужащим удалось захватить побережье и закрепиться на плацдарме. На завершающем этапе учения подразделения выполнили практические стрельбы из штатного вооружения. Всего в учении приняли участие более 200 военнослужащих соединения морской пехоты ЧФ, около 30 единиц военной техники, а также 8 вертолетов из состава Морской авиации ЧФ и армейской авиации ЮВО.