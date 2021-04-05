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«Ярсы», «Тайфуны» и «Листва»: в РВСН завершилось масштабное учение с Барнаульским ракетным соединением

Иван Линдеманн
05:35 05.04.2021
Всего к маневрам привлекались более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Ракетных войсках стратегического назначения проведено командно-штабное учение с Барнаульским ракетным соединением. Подразделения продемонстрировали не только высокий уровень подготовки, но и возможности современной и перспективной техники по решению многоплановых задач на полевых позициях, слаженность действий личного состава и органов военного управления, а также организацию всех видов обеспечения.

Всего к учению привлекались более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники. Мобильные ракетные комплексы «Ярс», рассредоточиваясь в густых лесных массивах на огромных площадях, совершали интенсивные маневренные действия. Перед соединением и воинскими частями РВСН ставились сложные задачи с учетом возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

«В ходе учения ракетные полки, воинские части обеспечения и охраны отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решали задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывали совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты», - сказано в сообщении Минобороны.

Подразделения РВСН совершенствовали практические действия противодиверсионных групп по обнаружению и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований. Инженерные подразделения выполняли задачи по разведке маршрутов движения колонн, в том числе с применением современной техники.

В ходе учений стратегические ракетчики применили современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», машины дистанционного разминирования «Листва» и машины инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, авторазливочные станции АРС-14КМ.

«С помощью БПДМ «Тайфун-М» проводилась разведка маршрутов боевого патрулирования. Для обнаружения диверсионно-разведывательных формирований на дальних подступах к полевым позициям применены беспилотные летательные аппараты. Для прикрытия позиционного района дивизии и ведения воздушной разведки в ходе командно-штабных учений задействовались вертолеты Ми-8 Воздушно-космических сил», - говорится в сообщении МО.

Беспрепятственное движение колонны ПГРК «Ярс» с установленным скоростным режимом обеспечивала машина дистанционного разминирования «Листва», предназначенная для обнаружения и уничтожения минно-взрывных устройств.

С помощью авторазливочных станций АРС-14КМ была создана непроницаемая аэрозольная завеса для скрытого перемещения подразделений РВСН. Кроме того, подразделения РХБ защиты выполнили задачи по определению зараженного участка  местности с использованием современных машин радиационной химической и биологической разведки.

В созданной обстановке личный состав соединений и воинских частей РВСН подтвердил высокий уровень выучки и готовность практически выполнить поставленные задачи.

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