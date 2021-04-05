Главному управлению боевой подготовки ВС РФ исполнилось 100 лет

В музее Главного управления боевой подготовки ВС РФ состоялась церемония награждения ветеранов и офицеров. Она была приурочена к столетию со дня основания ГУБП.

Ведомственные и государственные награды, грамоты и ценные подарки юбилярам вручил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«Уверен, что личный состав Главного управления боевой подготовки и впредь будет с честью выполнять свой служебный долг, а его интеллектуальный потенциал и ответственный подход к порученному делу позволит успешно решать задачи по укреплению обороноспособности России», - отметил заместитель министра обороны в своем поздравлении.

Также ветеранов и офицеров поздравил с юбилеем начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

«Сегодня наступил знаменательный день, когда мы празднуем столетний юбилей Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил. В этот день мы подводим итоги большой и кропотливой деятельности коллектива офицеров, которые служили и служат в этом значимом главке. С 21-го года очень много задач и вопросов было решено» - сказал Бувальцев.

Четвертого апреля 1921 года приказом Реввоенсовета Республики № 712/128 в составе штаба РККА был сформирован новый орган управления по совершенствованию подготовки войск – Управление по обучению и подготовке войск. Множественные реорганизации, обусловленные изменениями военно-политической обстановки в мире, изменениями в стране, в Вооруженных Силах, привели к образованию в 1998 году Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.