Исполнилось 100 лет со дня образования Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны РФ

Исполнилось 100 лет со дня образования Центральной военно-врачебной комиссии министерства обороны России. Главный центр представляет собой единую организацию, в составе которой находится центральная врачебная комиссия МО РФ и комиссии в военных комиссариатах от Петропавловск-Камчатского до Калининграда. Комиссия решает задачи комплектования армии и флота здоровым молодым пополнением.

«Главный центр осуществляет комплектование ВС РФ, в том числе в вопросах призыва на срочную службу, поступления в военные вузы, отбора граждан на военную службу по контракту, экспертизы действующих военнослужащих», - заявил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы МО РФ полковник медицинской службы Андрей Дацко.

Он отметил, что с 2010-2011 года показатель годности граждан призывного возраста к военной службе увеличился с 67,7% до 78%. Противопоказания есть только у 22% юношей.

«Данные показатели достигнуты в том числе благодаря проводимой Центром работе и разработке нового Положения о военно-врачебной экспертизе, где были уточнены подходы к медицинскому обследованию, более четко очерчены критерии отбора. Кроме того, появилось новое медицинское оборудование, позволяющее более точно ставить правильные диагнозы», - сказал Дацко.

Чтобы попасть в некоторые войска, крепкого здоровья недостаточно. К будущим военным летчикам, танкистам, десантникам, подводникам предъявляются особые критерии по антропометрическим данным.

«Это связано с эргономикой современной техники. Военнослужащий просто не сможет в полном снаряжении находиться в кабине самолета и выполнять задачи. К примеру, сегодня в Воздушно-десантные войска и соединения специального назначения отбирают молодых людей ростом до 185 см, в танковые войска - до 175 см», - уточнил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы МО РФ.

На всех врачебных комиссиях на призывных пунктах сохраняются все меры санитарно-эпидемиологического контроля. В места, где большой поток граждан, направляются дополнительные врачебно-сестринские бригады. На сборных пунктах они проводят тестирование на коронавирус.