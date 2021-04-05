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Сверхсекретный объект тюрьмы Гуантанамо ликвидирован

Анна Касаткина
04:12 05.04.2021
Заключенных перевели из закрытого «Лагеря 7» в другой блок.
Сверхсекретный объект тюрьмы Гуантанамо ликвидирован
© Фото: Maren Hennemuth dpa Globallookpress
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Заключенные самого засекреченного объекта тюрьмы Гуантанамо - «Лагеря 7» - переведены в другой блок. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

«Объединенная оперативная группа Гуантанамо благополучно и без происшествий перевела всех заключенных из "Лагеря 7" в "Лагерь 5". Этот перевод объединил всех 40 задержанных из трех в два места содержания под стражей», - говорится в заявлении.

Уточняется, что это объединение должно повысить эффективность при одновременном снижении расходов и не ставит под угрозу «миссию по обеспечению безопасного, законного и гуманного ухода и содержания под стражей» заключенных в Гуантанамо.

«Лагерь 7» (Camp 7) считался самой закрытой зоной тюрьмы, где заключенных держали в полной изоляции. В этот блок, в отличие от других, не пускали ни журналистов, ни правозащитников.

Тюрьма в заливе Гуантанамо на Кубе была открыта в 2002 году для обвиняемых в различных преступлениях, среди которых терроризм и ведение войны на стороне противника. Она подвергается критике за жесткие методы допроса, которые, по словам правозащитников, равносильны пыткам. В настоящий момент в заключении в Гуантанамо находятся порядка 40 человек.

Ранее в Белом доме подтвердили, что администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть Гуантанамо.

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