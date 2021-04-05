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«Летом мы вряд ли поедем»: в АТОР спрогнозировали, когда россияне смогут попасть в Европу

Иван Линдеманн
03:19 05.04.2021
Майя Ломидзе подчеркнула, что отчасти открытие Европы для многих туристов привязано к вакцинации.
«Летом мы вряд ли поедем»: в АТОР спрогнозировали, когда россияне смогут попасть в Европу
© Фото: pixabay.com
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Российские туристы вряд ли попадут в страны Европы этим летом. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

«Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации - я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию - осень, пессимистичный - начало 2022 года», - сказала она в интервью «Известиям».

Ломидзе подчеркнула, что отчасти открытие Европы для многих туристов привязано к вакцинации.

«С другой стороны, Израиль почти весь провакцинировался, но туристов пока не принимает. Планирует только в июле», - уточнила директор АТОР.

Первая страна Евросоюза, которая почти без ограничений готова принимать туристов, - это Греция.

«Документы на визу уже можно подавать. Но по этой визе ни в коем случае нельзя выезжать за пределы Греции, за это грозит запрет на въезд в шенгенскую зону», - отметила Ломидзе.

Что касается Юго-Восточной Азии, то для полноценного отдыха Таиланд, Вьетнам и Индонезия, скорее всего, будут доступны россиянам только осенью или зимой.

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