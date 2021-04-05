В стране и мире Коронавирус «Летом мы вряд ли поедем»: в АТОР спрогнозировали, когда россияне смогут попасть в Европу Иван Линдеманн Майя Ломидзе подчеркнула, что отчасти открытие Европы для многих туристов привязано к вакцинации. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Российские туристы вряд ли попадут в страны Европы этим летом. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. «Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации - я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию - осень, пессимистичный - начало 2022 года», - сказала она в интервью «Известиям». Ломидзе подчеркнула, что отчасти открытие Европы для многих туристов привязано к вакцинации. «С другой стороны, Израиль почти весь провакцинировался, но туристов пока не принимает. Планирует только в июле», - уточнила директор АТОР. Первая страна Евросоюза, которая почти без ограничений готова принимать туристов, - это Греция. «Документы на визу уже можно подавать. Но по этой визе ни в коем случае нельзя выезжать за пределы Греции, за это грозит запрет на въезд в шенгенскую зону», - отметила Ломидзе. Что касается Юго-Восточной Азии, то для полноценного отдыха Таиланд, Вьетнам и Индонезия, скорее всего, будут доступны россиянам только осенью или зимой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика