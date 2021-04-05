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Залпы «Солнцепеков» и «танковая карусель»: кадры боевой стрельбы на учениях в Забайкалье

Вадим Синицын
05:10 05.04.2021
В учениях приняли участие более 1200 военнослужащих. Они задействовали порядка трех тысяч единиц техники и вооружения, в том числе около 60 единиц авиационной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Забайкальском крае закончились масштабные командно-штабные учения под руководством командующего ВВО генерал-полковника Геннадия Жидко. Тренировка на межвидовом полигоне Цугол завершилась этапом боевой стрельбы.

В учениях приняли участие более 1200 военнослужащих. Они задействовали порядка трех тысяч единиц техники и вооружения, в том числе около 60 единиц авиационной техники.

В ходе розыгрыша практических действий экипажи танков Т-80БВ ВВО поразили технику условного противника. Для этого танкисты использовали метод «танковой карусели». Особенностью этого метода является поочередная стрельба танков, которая позволяет накрыть противника непрерывным огнем, компенсировав время на перезарядку пушек.

Истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25, и ударные вертолеты Ми-24 осуществили поддержку танковых подразделений с воздуха. Задачи по уничтожению живой силы и большого количества техники «противника» осуществили экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». В ходе стрельб для поражения целей использовались неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении.

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