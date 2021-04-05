Почти 430 тысяч российских военнослужащих получили первый компонент вакцины «Спутник V»
Основные усилия по борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах РФ направлены на проведение вакцинации.
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Добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник V» в Вооруженных силах РФ прошли более 429 тысяч военнослужащих. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны России.
Основные усилия по борьбе с коронавирусом в ВС РФ направлены на проведение вакцинации, отметили в ведомстве.
Уточняется также, что общая численность выздоровевших после перенесенного заболевания в Вооруженных силах составила 32 392 человека. За последние сутки выздоровело 13 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 военнослужащих и их семей завершается в Таджикистане.