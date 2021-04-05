Почти 430 тысяч российских военнослужащих получили первый компонент вакцины «Спутник V»

Добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник V» в Вооруженных силах РФ прошли более 429 тысяч военнослужащих. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны России.

Основные усилия по борьбе с коронавирусом в ВС РФ направлены на проведение вакцинации, отметили в ведомстве.

Уточняется также, что общая численность выздоровевших после перенесенного заболевания в Вооруженных силах составила 32 392 человека. За последние сутки выздоровело 13 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что вакцинация от COVID-19 военнослужащих и их семей завершается в Таджикистане.