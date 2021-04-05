СМИ: мужчина устроил стрельбу из автомата в Зеленограде

В Зеленограде мужчина устроил стрельбу из автомата из окна своей квартиры. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в понедельник, 5 апреля, утром, мужчина встретил доставщика пиццы с автоматом на плече. После этого курьер пошел в полицию и сообщил об инциденте. Сотрудники правоохранительных органов пришли к жителю Зеленограда, но тот не открыл дверь. Полицейские остались дежурить возле его дома. Около девяти часов вечера мужчина стал стрелять из автомата прямо из окна своей квартиры.

«По предварительной информации, стрельба велась из охолощенного оружия», - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что в настоящее время стрелок задержан. По неподтвержденной информации, в его квартире найдены винтовка и два взрывных устройства.