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В ВМС США заявили о готовности обновить соглашение с РФ о предотвращении инцидентов в море

Ян Брацкий
22:53 05.04.2021
О готовности обсудить положения документа, подписанного Россией и США в 1972 году, заявил адмирал Майкл Гилдей.
В ВМС США заявили о готовности обновить соглашение с РФ о предотвращении инцидентов в море
© Фото: US Navy, globallookpress
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Командование военно-морского флота США заявило о готовности изучения идей обновления соглашения с Российской Федерацией о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. С таким заявлением выступил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

«Что касается INCSEA (Incidents at Sea Agreement), то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений», - приводит ТАСС слова американского адмирала.

Соглашение о предотвращении возможных инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним было заключено между Москвой и Вашингтоном в 1972 году. Документ регламентирует действия сторон в случае возникновения потенциально опасных ситуаций.

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