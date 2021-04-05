В ВМС США заявили о готовности обновить соглашение с РФ о предотвращении инцидентов в море

Командование военно-морского флота США заявило о готовности изучения идей обновления соглашения с Российской Федерацией о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. С таким заявлением выступил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

«Что касается INCSEA (Incidents at Sea Agreement), то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений», - приводит ТАСС слова американского адмирала.

Соглашение о предотвращении возможных инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним было заключено между Москвой и Вашингтоном в 1972 году. Документ регламентирует действия сторон в случае возникновения потенциально опасных ситуаций.