«Зенит» обыграл «Химки» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Химки» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

На девятой минуте встречи нападающий «сине-бело-голубых» Сердар Азмун поразил ворота гостей, но судья не засчитал гол по причине фола в атаке. Счет был открыт в дополнительное время первого тайма защитником петербуржцев Вячеславом Караваевым. В конце второго тайма преимущество «Зенита» удвоил Андрей Мостовой.

Сейчас «Зенит» занимает первое место турнирной таблицы лиги, имея в своем активе 51 очко. «Химки» находятся на девятой строчке (35 очков).