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Почти 200 новых участков: в Москве расширили зону платной парковки

Роман Захаров
21:16 05.04.2021
Изменилась также стоимость на ранее существовавшие парковочные места.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С сегодняшнего дня в Москве расширяется зона платной парковки. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта. Дополнительные места организованы в семи из двенадцати округов, в том числе за пределами Садового кольца.

В частности, заплатить за стоянку теперь придется в районах Аэропорт, Савеловский, Лефортово, Коптево. Цена составит от 40 до 60 рублей в час. Исключение - новые места в центре города. Там будет повышенный тариф.

Изменится также стоимость на ранее существовавшие парковочные места. На загруженных участках она повысится, на свободных - снизится. Так, к примеру, оставить машину днем на Покровском или Чистопрудном бульварах можно будет за 380 рублей в час, вместо 200, как это было до сих пор. А вот в районе Дербеневской набережной, напротив, припарковаться станет дешевле - 40 рублей за час, вместо 150.

Всего изменения коснутся почти двух сотен участков столичных улиц.

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