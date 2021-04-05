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Военные железнодорожники построят вторую ветку Байкало-Амурской магистрали

Иван Линдеманн
05:00 05.04.2021
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков отметил, что на строительство участка от Улака до Февральска (340 километров) выходят все десять бригад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл в Абакан, где проверил вопросы материально-технического обеспечения 5-ой отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады.

Замминистра осмотрел парк автомобильной и специальной техники, условия ее хранения, содержания и готовности к выполнению поставленных задач.

«На основании решения верховного главнокомандующего и министра обороны Сергея Шойгу железнодорожные войска в этом году приступают к строительству второй нитки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», - заявил Булгаков.

Он отметил, что на строительство участка от Улака до Февральска (340 километров) выходят все десять бригад.

«Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали» - заявил он.

По поручению министра обороны РФ на торжественной церемонии генерал армии Дмитрий Булгаков вручил 5-ой отдельной железнодорожной Познанской Краснознаменной бригаде Полковую чашу Минобороны. Этого знака воинской доблести бригада была удостоена за высокую боевую выучку, самоотверженный ратный труд при выполнении специальных задач по строительству железных дорог, ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.

«С гордостью отмечаю, что 5-я отдельная бригада ЖДВ удостоена этого знака воинской доблести первой в истории Железнодорожных войск, среди воинских частей и соединений материально-технического обеспечения Вооруженных сил в целом! Сегодня 5-я бригада по праву является флагманом Железнодорожных войск!» - отметил Булгаков.

Посетив музей железнодорожной бригады, замминистра обороны сделал памятную запись в историческом формуляре воинской части о вручении Полковой чаши.

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