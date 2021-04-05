В стране и мире Направлены два пожарных поезда: под Самарой полыхает склад резинотехнических изделий Ян Брацкий По информации МЧС, огонь распространился на площади в 1200 квадратных метров. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Под Самарой полыхает металлический ангар. По информации МЧС - горят стеллажи с резинотехническими изделиями. К месту ЧП направлены два пожарных поезда. «1200 квадратных метров горит в Самарской области, г.о. Кинель, в здании находится производство резинотехнических изделий из переработанных автомобильных покрышек. На ликвидации задействовано 60 человек и 17 единиц техники», - сообщили в региональном главке МЧС. Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется, добавили в ведомстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика