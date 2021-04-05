Направлены два пожарных поезда: под Самарой полыхает склад резинотехнических изделий
По информации МЧС, огонь распространился на площади в 1200 квадратных метров.
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Под Самарой полыхает металлический ангар. По информации МЧС - горят стеллажи с резинотехническими изделиями. К месту ЧП направлены два пожарных поезда.
«1200 квадратных метров горит в Самарской области, г.о. Кинель, в здании находится производство резинотехнических изделий из переработанных автомобильных покрышек. На ликвидации задействовано 60 человек и 17 единиц техники», - сообщили в региональном главке МЧС.
Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.