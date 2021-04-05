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В Румынии обнаружили новый вариант британского штамма коронавируса

Роман Захаров
20:10 05.04.2021
Обнаруженный вариант инфекции, по словам специалистов, может снижать эффективность вакцинации от коронавируса.
В Румынии обнаружили новый вариант британского штамма коронавируса
© Фото: pixabay
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Специалисты румынского Университета имени Штефана чел Маре выявили заражение мутированного британского штамма COVID-19, снижающего эффективность вакцинации. Об этом говорится в сообщении пресс-служба вуза.

«К трем вызывающим беспокойство вариантам, известным как британский (линия B.1.1.7, название VOC202012/01), южноафриканский (линия B.1.351, название 501Y.V2 15) и бразильский (линия Р.1, название P. 1) Служба общественного здравоохранения Англии в феврале добавила новый вид вируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02), мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин», - информирует университет.

Ученые отмечают, что из 91 пробы анализов, которые были взяты у пациентов с коронавирусом в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань, было обнаружено 88 случаев заболевания британским штаммом и один случай заражения видом B.1.1.7 + E484K.

Также, согласно сообщению, вуз готов наладить сотрудничество с другими медицинскими учреждениями государства, чтобы сформировать объективную картину имеющихся в Румынии штаммов.

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