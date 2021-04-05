Война со стихией: как саперы ЦВО спасли от паводка Челябинскую область и Алтайский край

Дом многодетной семьи Макаровых из Челябинска ушел под воду, пока они гостили у своих близких. Ничего из имущества спасти не удалось.

А у братьев Антона и Назара из города Обнинск дорога к знаниям теперь начинается с надувной лодки. Садовое товарищество там больше похоже на Венецию, а сотрудники МЧС выступают в роли гондольеров. Семья живет в таких условиях постоянно, а уровень реки Протва только за выходные поднялся на четыре метра.

В Иркутской области затопленными оказались полторы сотни участков в шести населенных пунктах. Сейчас в круглосуточном режиме региональным спасателям и коммунальщимкам приходится откачивать талую воду.

В похожей ситуации и Тверская, Рязанская, Московская, Кемеровская области. По данным экстренных служб, всего по РФ от паводков пострадали 10 регионов.

К одному из микрорайонов Екатеринбурга автомобильная дорога теперь больше напоминает реку. Накануне там утонули пять автомобилей. Спасением автомобилистов занималась строительная техника.

Упреждающий удар наносят военные. Так, саперы Центрального военного округа уже защитили от паводка порядка 50 тысяч жителей Алтайского края и Челябинской области: подорванный на затороопасных участках лед по площади уже равен десятку футбольных полей.