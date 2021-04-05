Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Война со стихией: как саперы ЦВО спасли от паводка Челябинскую область и Алтайский край

Павел Кольцов
19:25 05.04.2021
Всего от паводка в России уже пострадали десять регионов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Дом многодетной семьи Макаровых из Челябинска ушел под воду, пока они гостили у своих близких. Ничего из имущества спасти не удалось.

А у братьев Антона и Назара из города Обнинск дорога к знаниям теперь начинается с надувной лодки. Садовое товарищество там больше похоже на Венецию, а сотрудники МЧС выступают в роли гондольеров. Семья живет в таких условиях постоянно, а уровень реки Протва только за выходные поднялся на четыре метра. 

В Иркутской области затопленными оказались полторы сотни участков в шести населенных пунктах. Сейчас в круглосуточном режиме региональным спасателям и коммунальщимкам приходится откачивать талую воду.

В похожей ситуации и Тверская, Рязанская, Московская, Кемеровская области. По данным экстренных служб, всего по РФ от паводков пострадали 10 регионов.

К одному из микрорайонов Екатеринбурга автомобильная дорога теперь больше напоминает реку. Накануне там утонули пять автомобилей. Спасением автомобилистов занималась строительная техника. 

Упреждающий удар наносят военные. Так, саперы Центрального военного округа уже защитили от паводка порядка 50 тысяч жителей Алтайского края и Челябинской области: подорванный на затороопасных участках лед по площади уже равен десятку футбольных полей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:15 В стране и мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины
16:59 Армия
Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в пролив Ла-Манш
18:35 В стране и мире
В МВД уточнили обстоятельства ДТП на улице Веневского в Москве
13:49 Армия
Видео
Всадники небес: легендарные «Русские Витязи» отмечают 30-летний юбилей
12:40 Армия
Видео
Тысячи военнослужащих, бронетехника и авиация: как прошла первая сводная репетиция Парада Победы
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.