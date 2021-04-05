Играя Солнцем на крыльях: как «Русские Витязи» и «Стрижи» готовятся к Параду Победы

В Подмосковье сегодня идеальными гранями блистал знаменитый «Кубинский бриллиант». Это визитная карточка «Стрижей» и «Русских витязей» - лучших в мире асов высшего пилотажа. К тому же «Русские витязи» - единственные, кто выполняет групповые фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях. Сегодня у них особенный день. Тренировка воздушной части Парада Победы совпала с годовщиной со дня образования пилотажной группы, которой исполнилось 30 лет.

Отличить их истребители от любых других самолетов строевой авиации очень просто. По левому борту у них написано «Русские Витязи», каждая машина окрашена в бело-сине-красные цвета, а по правому борту флаги стран, в небесах которых им удалось выступить. Впервые громко о себе летчики заявили в Великобритании на авиа-шоу в 1991-ом году. Посмотреть на русских тогда пришли 160 тысяч человек. Не обошлось и без казусов, но даже ошибку летчики превратили в преимущество.

«Я забыл убрать шасси и первую половину петли сделал с выпущенными шасси. Это очень тяжело. Группы обычно рассыпаются в этом случае. И вот представьте такую хорошую подготовку пилотов, что все устояли на месте. Англичане были удивлены, они думали, что это специально», - вспомнил первый ведущий авиагруппы «Русские Витязи» в 1991-1992 г.г., заместитель командира истребительной авиадивизии Владимир Басов.

Эта легендарная пилотажная группа рождалась в трудные времена распада Советского Союза. С трудом удалось пошить спецкомбинезоны и покрасить самолеты. У летчиков не было международной навигации и языковых навыков. Но за штурвалами истребителей Су-27 сидели лучшие военные асы того времени. И сейчас попасть в группу мечтает каждый летчик.

В свой юбилей, экипажи «Русских Витязей» на дежурстве. Первая репетиция Парада Победы. Она всегда волнительная. Впереди еще одиннадцать таких вылетов перед тем, как 9 мая знаменитый «Кубинский бриллиант» пролетит в небе над Красной площадью столицы. На вооружении группы стоят Су-27 и Су-30. «Витязи» - единственная пилотажная группа в мире, которая летает и выполняет боевые задачи на истребителях поколения 4 ++.

«Применены другие технологические решения. Вообще работать с навигационным комплексом гораздо проще. Он больше "заточен" под боевые задачи и удобство пользования им летчиком», - объяснил старший летчик авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» Андрей Варламов.

«Русские Витязи» зажигают своим изящным мастерством на авиа-шоу по всему миру под восторженные рукоплескания зрителей. Но что кроется за этими виражами, понимают лишь военные пилоты. Однажды в Англии, Владимир Басов прокатил на Су-27 летчика-истребителя «Торнадо».

«Ну думаю, сделаю я ему вираж. И вираж я сделал с большой перегрузкой, а потом, когда отдал ему управление, он говорит - нет. И показывает, что надо садиться. Их самолеты не выносят таких перегрузок. Я пытался на "Торнадо", но там все красные лампочки начинают мигать», - отметил Басов.

Спустя три десятка лет виражи стали круче, скорости выше, а мастерство и точность на крылатых машинах уже демонстрирует новое поколение. В их арсенале «Косые петли» и «Горки», синхронная «Бочка» и групповая «Петля Нестерова», «Плоский штопор», «Ромб» и знаменитый «Кубинский бриллиант» из девяти самолетов. И это лишь малая часть из того, чем могут удивить даже самого искушенного зрителя эти легендарные асы.