Взрыва не было, пострадавших - тоже. В Московском хореографическом училище имени Лавровского опровергли информацию о взрыве и пострадавшем ребенке.

«Нам многие уже звонили. Сработала сигнализация, все вышли на улицу вместе с детьми. Приехали пожарные, посмотрели и сказали, что можно заходить и работать дальше. Дети вернулись и мы продолжили работу», - ответили «Звезде» в училище на соответствующий вопрос.

Ранее ряд СМИ сообщили о детонации взрыв-пакета в гардеробе училища. По непроверенной информации, в результате ЧП пострадал одиннадцатилетний мальчик.